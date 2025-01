Allenamenti Milan, il programma odierno dei rossoneri a Milanello

Domenica 26 gennaio , alle ore 12:30 , il Milan di Sérgio Conceição ospiterà a 'San Siro' il Parma di Fabio Pecchia per la 22^ giornata della Serie A 2024-2025 . Per preparare al meglio la partita contro i ducali, i rossoneri svolgeranno gli allenamenti oggi, nel centro sportivo rossonero di Milanello , in una seduta mattutina .

Ieri, invece, la squadra si era divisa in gruppi: in palestra chi è sceso in campo dall'inizio contro il Girona; in campo, invece, gli altri componenti della rosa a disposizione. Gli attaccanti avevano svolto una sessione di tiri in porta, a cui avevano fatto seguito due partitelle: la prima attacco contro difesa, la seconda a squadre miste e a campo ridotto.