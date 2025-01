Contro il Como, Alvaro Morata, Christian Pulisic e Malick Thiaw sono stati sostituiti per infortunio. Per lo spagnolo, che salterà la Juve per somma di ammonizioni, e lo statunitense si tratta solo di affaticamento muscolare. Il difensore tedesco, invece, ha riportato una lesione al bicipite femorale sinistro e sarà ricontrollato la prossima settimana. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, prima offerta per un centrocampista da sogno >>>