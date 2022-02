Allenamenti Milan, oggi giornata di riposo per i rossoneri di Pioli

Il Milan ricomincerà domani gli allenamenti in vista di Salernitana-Milan, prossimo impegno di campionato. Oggi giorno libero per i rossoneri

Il Milan di Stefano Pioli, reduce dal successo casalingo per 1-0 contro la Sampdoria, oggi non sosterrà allenamenti a Milanello. Il tecnico rossonero, infatti, ha concesso una giornata di riposo ai suoi ragazzi per ricaricare le batterie in vista del prossimo match.