Allenamenti Milan: l’agenda di Milanello fino al derby | Serie A News

Questo il programma degli allenamenti del Milan di Stefano Pioli, nel centro sportivo rossonero di Milanello, fino alla partita di sabato

Questo il programma degli allenamenti del Milan di Stefano Pioli , nel centro sportivo rossonero di Milanello a Carnago ( VA ), fino alla prossima partita del Diavolo. Che, come noto, sarà il derby di sabato 5 febbraio , ore 18:00 , a 'San Siro' contro l' Inter .

Oggi Alessio Romagnoli e compagni si allenano al pomeriggio mentre per domani è prevista una seduta mattutina. Domenica mister Pioli concederà un giorno di riposo ai suoi ragazzi per poi riprendere lunedì pomeriggio a Milanello.

Da martedì in poi, gli allenamenti del Milan saranno sempre al mattino fino al ritrovo della squadra in albergo per il ritiro pre-derby. Milan, Maldini sogna uno 'sgambetto' alla Juve: le ultime news di mercato >>>