Sabato si gioca Milan-Juventus e la squadra di Thiago Motta sosterrà oggi degli allenamenti alla Continassa per preparare la sfida

È previsto per stamattina l'allenamento alla Continassa della Juventus, che sabato 23 novembre andrà a San Siro dove, alle ore 18:00, sfiderà il Milan. La Juventus di Thiago Motta, in vista degli allenamenti odierni, potrà contare sui giocatori che sono stati convocati dalle rispettive Nazionali per l'ultima sosta del 2024.