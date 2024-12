Allenamenti Atalanta, il programma odierno dei nerazzurri a Zingonia

Giornata di allenamenti a Zingonia per l'Atalanta di Gasperini, che domani sera affronterà in casa il Milan di Paulo Fonseca.

Giornata di allenamenti a Zingonia per l'Atalanta di Gasperini che domani, alle ore 20:45, affronterà il Milan di Paulo Fonseca in Serie A. Il match di domani sera, valevole per la 15a giornata di campionato, si giocherà al Gewiss Stadium.