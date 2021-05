Albertini: “Milan, meriti la Champions. Pioli? Avanti con lui a prescindere”

Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha parlato a "Tutti convocati in onda su Radio 24. Ecco le sue dichiarazioni

Demetrio Albertini, ex giocatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Tutti i convocati, in onda su Radio 24. Albertini ha parlato anche di Atalanta-Milan, gara che si giocherà domenica a Bergamo: "Cosa direi a Pioli? Che dipende tutto da loro. Sappiamo che non è facile. La domanda è Il Milan si merita di andare in Champions? Secondo me sì. Se uno lo merita ha la possibilità di farlo in campo. C'è stato un errore di approccio nella gara contro il Cagliari perchè si pensava di essere probabilmente già qualificati, ma in ogni caso tutto è possibile".