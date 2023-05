10^ edizione del memorial “Claudio Lippi”: i nomi e tutti i dettagli

Lunedì 22 maggio dalle ore 20.30 si terrà la decima edizione del Memorial Claudio Lippi presso il Centro Sportivo Vismara – Puma House of Football. Classica partita in famiglia con tante leggende rossonere presenti, colleghi e amici di Claudio, con il calcio d'inizio fissato per le ore 20.3o. Il ricavato sarà devoluto alla Fondazione Italiana Diabete.