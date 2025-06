Santi Gimenez fa ricco il Milan: in Sudamerica è già uomo-marketing

Il Milan non conquista solo l'Europa, ma sta letteralmente facendo breccia anche nel cuore del Sudamerica: il dato di Gimenez

Il Milan non conquista solo l'Europa, ma sta letteralmente facendo breccia anche nel cuore del Sudamerica e di tuta la sua popolazione. L'ultima prova di questa crescente popolarità è il fenomeno Santi Gimenez, la cui maglia ha registrato un vero e proprio boom di vendite, facendolo balzare immediatamente nella classifica delle più richieste.

Un dato che non è passato inosservato e che lo vede affiancare due pilastri rossoneri e icone come Christian Pulisic e Rafael Leao. Questa ascesa rapidissima di Gimenez tra i beniamini del pubblico sudamericano sottolinea non solo il suo valore, ma anche l'efficacia della strategia rossonera nel penetrare un mercato così vasto e appassionato.