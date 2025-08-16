Quanto ha speso realmente il Milan sul? Che impatto hanno avuto le cessioni? Calcio e Finanza fa le stime delle spese dei rossoneri
Il Milan, fino ad oggi, ha messo a segno sette colpi sul mercato: Pietro Terracciano in porta, i difensori Esupinan, De Winter e Athekame, mentre a centrocampo sono arrivati Jashari, Ricci e Modric. Tante anche le partenze in casa r0ss0nera con quelle di Reijnders e Theo Hernandez tra le più pesanti a livello di impatto e a livello economico. Si ma quanto ha speso realmente il Milan? Che impatto hanno avuto le cessioni?
Milan, il mercato 'copre' l'assenza dalla Champions? I numeri parlano chiaro
Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza le operazioni in entrata, tra ammortamenti dei calciatori acquistati a titolo definitivo e stipendi lordi, dovrebbero portare a maggiori costi per circa 60,29 milioni di euro. Mentre l'impatto sul bilancio delle cessioni dovrebbe essere di circa 135,1 milioni di euro.