Serie C, oggi Arezzo-Milan Futuro: come e dove vedere la partita

I rossoneri di Oddo, che non è ancora riuscito a centrare una vittoria da quando ha sostituito in panchina Daniele Bonera , devono provare a vincere a tutti i costi. Non tanto per evitare i playout (l' Ascoli è distante ben 12 punti ...), ma quanto per disputarli.

L'obiettivo, infatti, in questo finale di stagione, per la Seconda Squadra del Milan, sarà quello di fare più punti possibile per giocarsi la salvezza nella post-season e per evitare, dunque, la retrocessione diretta in Serie D. Impresa difficile, ma non proibitiva.