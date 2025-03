Il commento del match, valevole per la 31^ giornata di Serie C del girone B, fra Pineto e Milan Futuro, terminata 2-1

Dopo un avvio di match decisamente soporifero tra Milan Futuro e Pontedera, al 14' si registra il primo tiro in porta. Ad effettuarlo gli ospiti, con Mattia Sala che si coordina sugli sviluppi di un corner e da fuori area calcia. Attenta, comunque, l'opposizione di Noah Raveyre, che pare in due tempi. Il primo tempo continua senza emozioni e di fatta senza conclusioni né da una parte né dall'altra. Solo al 26' arriva la prima possibilità per i rossoneri, con una conclusione di Gabriele Alesi che però termina di metri sopra la traversa.