LA CRONACA

Buon primo tempo sul campo di Solbiate Arno, con un Milan più propositivo ma non abbastanza incisivo. Al 6' il primo squillo del match viene proprio dalle fila rossonere: azione in superiorità numerica 4 contro 2, la conclusione di Quirini viene messa in calcio d’angolo da Gemello. Al 17' l'occasione più nitida della prima frazione di gara: Camarda serve Sia in area di rigore, che appoggia in porta quasi a botta sicura; provvidenziale per il Perugia l'intervento di capitan Dell'Orco, che arpiona il pallone proprio sulla linea. La prima occasione per gli ospiti arriva invece al 35': Mezzoni incorna su calcio d’angolo, ma la conclusione è ben fuori dallo specchio della porta.