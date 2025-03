Pineto-Milan Futuro: numeri e dove vederla. Ecco cosa c’è da sapere

(fonte: acmilan.com) - Un'altra occasione per il Milan Futuro, per ritrovare vittoria e fiducia in questo finale di stagione. Dopo lo 0-0 casalingo di sabato pomeriggio contro il Perugia, i rossoneri di Oddo tornano in campo per il turno infrasettimanale di Serie C - Girone B: si gioca martedì 11 marzo alle 18.30 a Pineto, in Abruzzo, per la 31ª giornata di campionato. Ecco la nostra presentazione del match.