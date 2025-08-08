Milan Futuro: tutto il calendario completo in Serie D

(fonte: acmilan.com) - 9 gironi, 162 squadre in rappresentanza di 19 regioni su 20 (ad eccezione della Valle d'Aosta) e 77 provincie. È questo lo schema della Serie D 2025/26, in partenza il prossimo 7 settembre e che vedrà coinvolto anche Milan Futuro. La Lega Nazionale Dilettanti ha pubblicato, dopo la composizione dei vari raggruppamenti, anche il calendario ufficiale del campionato: la squadra di Mister Oddo - nel girone B - affronterà il Leon all'esordio e la Vogherese alla fine nell'arco di 34 giornate (17 all'andata e 17 al ritorno).