Milan Futuro-Ternana: numeri e dove vederla. Ecco cosa c’è da sapere

In settimana ha parlato Francesco Camarda, che ha detto: "Non ci era mai successo di vincere due partite di fila, abbiamo avuto difficoltà dal punto di vista caratteriale. Ma ora siamo più gruppo e più squadra, i risultati si vedono. Siamo uniti, ci aiutiamo l'uno con l'altro, è tutto più facile".

QUI TERNANA — Vigilia particolare per gli umbri, reduci da due sconfitte consecutive costate prima la panchina all'ex rossonero Ignazio Abate - sostituito da Fabio Liverani - e, soprattutto, l'allontanamento dalla vetta della classifica occupata dalla Virtus Entella: ai liguri, infatti, bastano due punti nelle ultime tre partite ottenere la promozione in Serie B, a prescindere dai risultati dei rossoverdi. Al contrario, la Ternana è a un passo dalla certezza del secondo posto (basta un punto negli ultimi 270', visto il vantaggio nello scontro diretto con la Torres) che qualifica direttamente ai Quarti di finale Playoff. Partita importante, quindi, anche per gli umbri che arrivano al Chinetti con due squalificati (Maestrelli e Millico), altrettanti diffidati (Fazzi e Tito) oltre agli infortunati Loiacono, Romeo e Brignola. Mancherà anche Corradini, rientrano a disposizione Capuano e Cicerelli, capocannoniere di squadra con 18 gol in stagione.

Fabio Liverani - che è stato compagno di squadra di Mister Oddo ai tempi della Lazio - ha presentato la sfida in conferenza stampa: "L'obiettivo è non regalare nulla agli avversari, cercando di andare a fare una prestazione importante, per creare una strada significativa per affrontare al meglio i Playoff. Siamo in forma per fare un'ottima partita, vogliamo blindare il secondo posto".

DOVE VEDERE IL MILAN FUTURO IN TV — In Italia la gara verrà trasmessa in diretta TV su Sky Sport e NOW mentre fuori dal nostro paese sarà disponibile la diretta streaming gratuita su FIFA+. Da non perdere la copertura su Instagram, AC Milan Official App - dove nei giorni successivi sarà disponibile, on demand, la differita integrale - e acmilan.com.

QUI SERIE C — La partita è stata affidata a Giorgio Bozzetto, fischietto della sezione di Bergamo che ci ha già diretto in questa stagione in occasione di Milan Futuro-Arezzo dello scorso 10 novembre. A completare la squadra arbitrale i guardalinee Tagliaferri e Marchese oltre al quarto ufficiale Mirri.

La 36ª giornata (girone B) si aprirà sabato 12 con tre partite: alle 15.00 Pianese-Pineto, alle 17.30 Perugia-Sestri Levante e SPAL-Pontedera. Dopo che Milan Futuro-Ternana aprirà, alle 12.30, il programma di domenica 13, la giornata continuerà con quattro sfide alle 15.00 - Ascoli-Torres, Lucchese-Vis Pesaro, Pescara-Gubbio e Virtus Entella-Arezzo - e Rimini-Campobasso alle 17.30. Chiusura di turno col posticipo di lunedì 14, Carpi-Legnago alle 20.30.

La classifica: Virtus Entella 78; Ternana (-2) 70; Torres 62; Arezzo e Pescara 58; Vis Pesaro 56; Pineto 55; Pianese 50; Rimini (-2) 49; Gubbio 45; Pontedera 44; Perugia e Carpi 43; Ascoli e Campobasso 39; Lucchese (-6) 33; Milan Futuro e SPAL (-3) 30; Sestri Levante 26; Legnago Salus 25.