Milan Futuro-Spal, ufficiali gli orari delle partite di Playout

Il Milan Futuro chiude la sua stagione regolare con un pareggio contro la Vis Pesaro. I rossoneri sprecano troppo nella ripresa e non trovano la rimonta. Ora è tempo di playout: gara in casa contro la Spal il 10 maggio, ritorno in trasferta una settimana dopo. Ricordiamo che retrocedono le ultime tre classificate di ognuno dei tre gironi e altre sei squadre attraverso il meccanismo di playout. In caso di parità nel doppio confronto viene considerata vincente la squadra con la miglior posizione di classifica al termine della stagione regolare. Per questo il pareggio del Milan Futuro contro la Vis Pesaro pesa: i rossoneri chiudono il girone B al diciottesimo posto con 34 punti, uno in meno della Spal, avversaria dei playout che ha battuto il Gubbio superando il Diavolo. Parte quindi con l'handicap il playout del Milan Futuro. I ragazzi di Oddo, per mantenere la categoria, dovranno per forza vincere il doppio confronto.