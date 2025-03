Milan Futuro, sconfitta anche con il Pineto: incubo retrocessione

(fonte: acmilan.com) - Un'altra sconfitta in rimonta, decisamente immeritata. Finisce 2-1 per il Pineto la 31ª giornata di Serie C Now (girone B), non basta al Milan Futuro la bella rete di Quirini, a impreziosire un convincente primo tempo della formazione di Massimo Oddo. Nella ripresa, le reti di Marrancone e Gambale ribaltano il risultato e regalano tre punti alla formazione abruzzese, estremamente cinica nella sua prestazione: due occasioni, due tiri, due gol. Dopo il pareggio casalingo contro il Perugia, lontano dal Chinetti arriva un ko molto simile a quello di Legnago, almeno nello sviluppo. Resta inevitabilmente del rammarico per le occasioni non concretizzate dai nostri ragazzi nel primo tempo, quando il punteggio avrebbe potuto assumere proporzioni più vantaggiose per noi.