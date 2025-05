Milan Futuro, Quirini l’uomo in più ai playout: i numeri in stagione

Ettore Quirini ha dimostrato di essere l'uomo in più in questa seconda parte di stagione per il Milan Futuro: ecco i suoi numeri

Fabio Barera Redattore 5 maggio 2025 (modifica il 5 maggio 2025 | 16:02)

Uno dei giocatori più sorprendenti di questa seconda parte della stagione in casa Milan Futuro è stato senza dubbio Ettore Quirini. Il classe 2003, infatti, è stato uno degli acquisti invernali della dirigenza rossonera, che ha voluto dare una svolta a metà stagione per provare a rimettere in piedi un'annata da dimenticare, almeno in una fase iniziale. Ed ecco che l'ex Lucchese, tra gol e prestazioni da leader, si è preso la scena. E ha dato modo di avviare dei ragionamenti sul fatto che potrebbe essere l'uomo da cui ripartire: giovane, di talento e con tanta qualità.

Milan Futuro, i numeri stagionali di Quirini: la SPAL lo teme perché ... — Nel corso del doppio impegno contro la SPAL, Ettore Quirini potrà essere davvero molto importante per i suoi. Nel corso di questa stagione ha giocato con due maglie. Fino a metà annata ha difeso i colori della Lucchese con cui ha disputato 22 presenze, siglando 5 reti e 2 assist. Poi è passato al Milan Futuro e qui in appena 14 apparizioni ha messo a segno 3 gol - di cui 2 decisivi contro SPAL e Ternana e uno con il Pineto - e 1 assist. Che possa essere lui l'uomo in più nel doppio confronto con i ferraresi?