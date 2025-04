Milan Futuro, quattro sfide per salvarsi: il calendario di aprile

Mese di aprile caldissimo per le squadre rossonere! Per il Milan Futuro di Oddo quattro sfide in Serie C per salvarsi

Emiliano Guadagnoli Redattore 1 aprile 2025 (modifica il 1 aprile 2025 | 20:16)

(fonte: acmilan.com) - Un mese importante, quello in cui si decide gran parte della stagione. Inizia aprile e sarà un bel crocevia per le formazioni rossonere. Andiamo a vedere nel dettaglio gli impegni che attendono le nostre squadre in questi 30 giorni, tra campionato e Coppa Italia.

MILAN FUTURO

Rush finale per quanto riguarda la regular season della squadra di Oddo. Quattro partite - due in casa e due in trasferta - in cui dare tutto per avvicinarsi alla salvezza. Sestri Levante, Ternana, Gubbio e Vis Pesaro, quattro avversarie da battere per migliorare la propria classifica e garantirsi un futuro in Serie C anche nella prossima stagione.

SERIE C

35ª giornata, Sestri Levante-Milan Futuro, sabato 5 aprile alle 15.00 (Sky/NOW) - Stadio Giuseppe Sivori

36ª giornata, Milan Futuro-Ternana, domenica 13 aprile alle 12.30 (Sky/NOW) - Stadio Chinetti, Solbiate Arno (VA)

37ª giornata, Gubbio-Milan Futuro, lunedì 21 aprile alle 15.00 (Sky/NOW) - Stadio Pietro Barbetti

38ª giornata, Milan Futuro-Vis Pesaro, domenica 27 aprile alle 16.30 (Sky/NOW) - Stadio Chinetti, Solbiate Arno (VA)