Milan Futuro, pronti i lavori allo stadio Felice Chinetti di Solbiate Arno

Il sindaco Oreste Battiston ha parlato dei futuri lavori presso lo stadio Felice Chinetti di Solbiate Arno, impianto che ospita le partite casalinghe del Milan Futuro. I lavori dovrebbero iniziare entro il 31 agosto e dovrebbero costare meno dei 2 milioni di euro previsti. La cifra, come riporta il sito malpensa24, sarebbe finanziata in larga grazie all’Istituto per il credito sportivo, con cui la giunta ha acceso un mutuo a tasso zero.