Milan Futuro, primo contratto da professionista per il difensore Mbaye

Astin Mbaye, classe 2009, di ruolo difensore, farà parte del progetto del Milan Futuro: primo contratto da professionista per il ragazzo
(fonte: acmilan.com) "AC Milan comunica che Astin Mohammet Zaehb Mbaye ha firmato il suo primo contratto da professionista.

"Il difensore, classe 2009, farà parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti".

Non si ferma, quindi, il lavoro del settore giovanile del Milan, con l'obiettivo di far maturare il più possibile i giocatori più promettente sul panorama italiano e internazionale.

