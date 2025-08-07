Milan Futuro, primo contratto da professionista per il difensore Mbaye

Non si ferma, quindi, il lavoro del settore giovanile del Milan, con l'obiettivo di far maturare il più possibile i giocatori più promettente sul panorama italiano e internazionale.
MILAN FUTURO
(fonte: acmilan.com) "AC Milan comunica che Astin Mohammet Zaehb Mbaye ha firmato il suo primo contratto da professionista.
"Il difensore, classe 2009, farà parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti".
Non si ferma, quindi, il lavoro del settore giovanile del Milan, con l'obiettivo di far maturare il più possibile i giocatori più promettente sul panorama italiano e internazionale.
