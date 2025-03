Milan Futuro-Perugia: numeri e dove vederla. Ecco cosa c’è da sapere

(fonte: acmilan.com) Quattro sconfitte consecutive e un trend da invertire immediatamente. Non c'è altra strada. Sabato 8 marzo, ore 15.00: Milan-Perugia allo Stadio Felice Chinetti. Una partita da vincere per uscire quanto prima da questo momento difficile e rilanciare il cammino in vista di questo denso finale di stagione. La partita rappresenta il debutto casalingo di Mister Oddo alla guida di Milan Futuro, una prima da bagnare con un successo. Prepariamoci con la nostra consueta Preview della sfida.

QUI MILAN FUTURO

Per i rossoneri è un momento indubbiamente delicato, a maggior ragione dopo la sconfitta in rimonta di domenica scorsa a Legnago. Dalle cadute, però, ci si può solo rialzare e l'appuntamento casalingo di sabato al Chinetti è l'occasione giusta per farlo. Contro il Perugia - già battuto al Curi all'andata - è necessaria una vittoria per riprendere a fare punti e accorciare in classifica nella lotta per la salvezza. Durante la settimana, Bob Omoregbe, in gol a Legnago, ha parlato ai nostri microfoni: "Il Mister ha le idee chiare, ci ha già dato i suoi input e ci aiuterà in questo percorso molto importante".