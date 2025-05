Milan Futuro, paga Kirovski? Ecco l’indiscrezione di mercato

Annata disastrosa per il Milan Futuro. Tantissime le difficoltà per l'Under 23 rossonera che nel suo primo anno di vita non è riuscita a restare in Serie C, raggiungendo l'infausto record di una prima 'seconda squadra' retrocessa in Serie D. Marco Conterio, esperto di calciomercato, ha parlato su X di quella che potrebbe essere la prima conseguenza della retrocessione. Ecco l'indiscrezione.