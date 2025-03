Milan Futuro, Oddo: “Classifica da tutelare. Ecco il nostro vero obiettivo”

"Oggi abbiamo un ragazzo che in questo momento gioca titolare col Milan. ovvero Jimenez. Bartesaghi e Camarda sono in rampa di lancio. Questo è l'obiettivo del Milan Futuro . Sono tutti ragazzi di grande talento che va coltivato. Quale migliore passaggio del confrontarsi con i grandi? Nei settori giovanili importanti, in Primavera, hai pochi margini di crescita. Per farlo devi giocare con quelli più bravi di te dal punto di vista mentale e che hanno un passato. Poi il talento va definito anche a livello fisico . Questa è la storia delle under 23, col passare della stagione si migliora, come i ragazzi".

Oddo e la mentalità

"Questo è uno sport di squadra, si gioca in undici. Non basta giocare da soli, la tecnica individuale. Bisogna integrarsi con tutto il resto, serve armonia. Serve un'identità, difendere e attaccare insieme. E' una cosa che i ragazzi non hanno, li deve mettere insieme, ma vale per qualsiasi categoria. Non dobbiamo avere paura, a livello mentale devi calarti nella categoria, nella partita di domani. Paradossalmente sarebbe stato più facile giocare contro una delle prime perché hai meno da perdere. Domani è importante. I ragazzi sono spinti dall'emotività. Importante per i punti, per tutto. In Serie C puoi vincere e perdere con tutti. La prima cosa è calarsi nella mentalità giusta, è la base di partenza".