Milan Futuro, Nava ai playout per salvare i suoi: i numeri in stagione

Quelli che ha mostrato Lapo Nava in questa stagione con la maglia del Milan Futuro sono numeri che si addicono ai portieri alto livello, sicuramente per la Serie C. L'estremo difensore rossonero, figlio di Stefano, pur non essendo stato utilizzato con grande costanza soprattutto nella prima parte, ha dimostrato di valere ampiamente un posto da titolare. E il fatto che sia già stato a contatto con la prima squadra nella passata stagione gli da un duplice vantaggio. Da una parte ha già imparato qualcosa dai grandi, come spesso ha affermato lui stesso. Dall'altra, il non esserci stato quest'anno gli permette di poter giocare i playout.