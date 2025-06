Il Milan Futuro è quasi certo di rimanere in Serie D e non poter essere ripescato per la prossima stagione: la comunicazione della COVISOC

Il Milan Futuro è praticamente certo di giocare la Serie D nella stagione 2025/2025 e di non poter essere ripescato. Le squadre aventi diritto all'iscrizione alla prossima Serie C e che non ne faranno parte sono tre: Lucchese, SPAL e Brescia. La prima e la terza non hanno presentato la domanda, la seconda lo ha fatto ma con una documentazione incompleta. La COVISOC ha quindi respinto la richiesta.