Milan Futuro: fiducia nel ripescaggio, si lavora alla nuova squadra

Liberali , forse schiacciato dalle troppe pressioni per il buon pre-campionato estivo con la prima squadra, era stato retrocesso in Primavera e Zeroli si apprestava a trasferirsi al Monza, si ha l'esatta misura della confusione e degli errori in serie che hanno accompagnato questa prima stagione di Milan Futuro.

Errori nella scelta delle persone a cui affidare un investimento superiore ai 12 milioni di euro, cifra enorme per la realtà della Serie C. Errori che hanno finito per ricadere pure su tre giocatori di sicuro talento che hanno sostanzialmente perso un anno importante per il loro sviluppo. Ma intanto, c'è ancora la carta ripescaggio in agguato, che potrebbe voler dire rimanere ancora in Serie C.