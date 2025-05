Milan Futuro, Bartesaghi ai playout per un pelo: i numeri in stagione

Davide Bartesaghi potrà prendere parte ai playout di Serie C con il Milan Futuro per un pelo: ecco tutti i suoi numeri in stagione

Davide Bartesaghi potrà partecipare ai playout di Serie C con il Milan Futuro per un pelo. Il regolamento, infatti, prevede che un giocatore che abbia ricevuto delle convocazioni in prima squadra, possa prendere parte agli impegni al di fuori della regular season solo e soltanto con un certo numero di presenze nella categoria minore. Questa cifra si attesta a 25. E la gestione del classe 2005, in questo senso, è stata impeccabile dal momento in cui proprio 25 ne ha disputate. Il che gli permetterà di dare una mano ai suoi, a differenza di Alex Jimenez e Francesco Camarda .

Milan Futuro, i numeri stagionali di Bartesaghi: l'esperienza in prima squadra ...

Nel corso del doppio impegno contro la SPAL, Davide Bartesaghi potrà essere davvero molto importante per i suoi. Nel corso di questa stagione ha vissuto alti e bassi, ma ha dimostrato di essere più a suo agio quando si è passati alla difesa a tre e al centrocampo a 5. Con il Milan Futuro, come detto, vanta 25 presenze in campionato, a cui si aggiungono le 4 in Coppa Italia Serie C, condite dal gol contro il Legnago. Con la prima squadra, invece, è sceso in campo 6 volte (3 in Serie A, 2 in Coppa Italia e 1 in Champions League).