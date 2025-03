QUI LEGNAGO — Rispetto alla gara di andata, anche il Legnago si presenta con una novità in panchina: c'è Massimo Bagatti al posto di Matteo Contini. I veneti, nell'ultima sfida di campionato, hanno vinto 3-0 sul campo del Gubbio, ritrovando un successo che mancava dal girone d'andata, proprio dal 3-1 di Solbiate contro il Milan Futuro. Prima di questi tre punti, ne era arrivato un altro di prestigio - un pari per 1-1 - contro la capolista Entella, alla 27ª giornata. Sicuramente un momento positivo da cavalcare per i legnaghesi, che in casa non vincono dal 29 settembre.

"Dobbiamo avere un'identità ben precisa al di là dell'avversaria che abbiamo di fronte", le parole in conferenza stampa di Mister Bagatti. "Ogni partita è una grande occasione per i punti che mette in palio, dovremo puntare a ottenerne il più possibile. A gennaio loro hanno inserito tre giocatori esperti: sono una squadra che anche col Pescara ha lottato fino alla fine. Sanno giocare, hanno valori importanti. Dovremo essere bravi a pensare a noi stessi, a limitare il Milan Futuro e a fare la nostra partita, ripartendo dalla prestazione di Gubbio".

QUI SERIE C — Sarà Giuseppe Mucera di Palermo l'arbitro della sfida. Michele Decorato di Cosenza e Luca Chiavaroli di Pescara saranno gli assistenti, mentre il quarto ufficiale sarà Alice Gagliardi di San Benedetto del Tronto.

29ª giornata del Girone B di Serie C, ecco il programma: sabato 1 marzo alle 15.00 Lucchese-Carpi 2-2 e Vis Pesaro-Entella 0-1; alle 17.30 Arezzo-Sestri Levante, Pescara-SPAL e Pontedera-Gubbio. Domenica 2 marzo alle 15.00: Legnago Salus-Milan Futuro, Pianese-Rimini e Ternana-Torres; alle 17.30 Campobasso-Pineto. Lunedì 3 marzo alle 20.30: Perugia-Ascoli.

Ecco la classifica: Virtus Entella* 64; Ternana (-2) 57; Torres 56; Vis Pesaro* e Pescara 50; Pianese 44; Arezzo 43; Pineto 39; Rimini (-2) 37; Gubbio 34; Pontedera, Campobasso, Ascoli e Carpi* 33; Lucchese* 31; Perugia 29; SPAL (-3) 24; Milan Futuro 22; Sestri Levante 20; Legnago 19.