Gubbio-Milan Futuro, info e dove vederla: ecco tutto ciò che c’è da sapere

(fonte: acmilan.com) Niente relax a Pasquetta per Milan Futuro , pronto a giocare la 37ª giornata (su 38) del proprio campionato di Serie C: t rasferta in Umbria, a Gubbio , in programma lunedì 21 aprile alle 15.00, nella coda incandescente di una stagione che può e deve dire ancora tanto su di noi.

QUI MILAN FUTURO

I rossoneri di Mister Oddo vivono il miglior periodo dell'anno, proprio agli sgoccioli di un campionato molto faticoso. Tre vittorie di fila non si erano mai viste, sono arrivate in un momento cruciale a ridare ossigeno e speranze. Dal 3-2 al Campobasso al 2-1 a Sestri Levante all'1-0 alla Ternana, anche grazie a Nava: nove punti che pesano come macigni, meritati per le singole prestazioni e in generale per l'impegno mostrato in gran parte di questi mesi e spesso non premiato dal campo. La classifica rimane delicata, 17ª posizione a quota 33, Gubbio e poi Vis Pesaro dovranno servire per crederci fino in fondo. Assenti per squalifica Quirini e Magni.