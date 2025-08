Dalla C alla D: Il Milan Futuro conosce le sue avversarie nel girone

La Serie D si appresta a dare il via alla sua nuova stagione, e tra le formazioni ai nastri di partenza, una in particolare attirerà l'attenzione del mondo del calcio professionistico: il Milan Futuro. Come riportato da Calcio e Finanza, l'Under 23 rossonera, nata come progetto di seconda squadra, ripartirà proprio dalla massima categoria dilettantistica dopo la retrocessione dalla Serie C 2024/25.