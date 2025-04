Biglietti Milan Futuro-Vis Pesaro, ecco tutte le info: il prezzo base …

Ecco, di seguito, tutte le informazioni utili sui biglietti per la sfida Milan Futuro-Vis Pesaro, valevole per la 38^ giornata di Serie C

Fabio Barera Redattore 18 aprile - 23:30

(fonte: acmilan.com) Ultimi metri per la stagione regolare del Milan Futuro: i rossoneri chiudono le loro 38 partite al Chinetti di Solbiate Arno contro la Vis Pesaro, squadra dei piani alti del girone B, match di cui sono disponibili i biglietti. Una sfida in cui entrambe le squadre cercheranno il massimo della posta in palio. Per chiudere al meglio in vista della postseason. La 38ª giornata di Serie C Now si giocherà domenica 27 aprile alle 16.30. E a partire da venerdì 18 aprile alle ore 15.00 sarà attiva la vendita dei biglietti per assistere al match.