Le scelte di Massimo Oddo per la sfida, valida per la 33^ giornata del girone B della Serie C, tra Arezzo e Milan Futuro

Alle 19:30 prenderà il via la sfida, valida per la 33^ giornata del girone B della Serie C 2024/25, tra Arezzo e Milan Futuro. I giovani rossoneri vanno alla ricerca di una vittoria che manca da ben 7 partite, l'ultima era arrivata contro la Spal, e affrontano la squadra allenata da Bucchi reduce da due sconfitte consecutive. Massimo Oddo ritrova Bartesaghi, dopo gli impegni con la nazionale, e lo inserisce subito dal primo minuto. Mentre in attacco si rivede il tandem formato da Ianesi e Magrassi. Ecco, di seguito, le scelte dei due allenatori.