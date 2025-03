Arezzo-Milan Futuro 1-0, Oddo non trova la svolta. Altra sconfitta

(fonte: acmilan.com) - Ancora un boccone amaro, ancora gli episodi a girare male. E così Milan Futuro deve arrendersi all'Arezzo, perdendo 0-1 per opera di Pattarello, in rete nel cuore del secondo tempo. Il diciassettesimo ko in Serie C, praticamente la metà delle giornate di campionato finora, premia la zampata degli avversari in una gara bloccata, arida, già vista in passato e purtroppo con il solito epilogo negativo. I rossoneri non hanno fornito una prestazione brillante, creando poco ma comunque contenendo i toscani, poi il guizzo decisivo e nel finale anche il gol vanificato a Sia a lasciare quantomeno perplessi.