QUI MILAN FUTURO

I rossoneri hanno appena interrotto la striscia positiva, perdendo con il Pavia. Uno 0-1 indigesto a Solbiate Arno, complice una prova opaca dopo la netta supremazia a Vimercate a domicilio della Leon (3-0). La squadra di Mister Oddo è quinta (a pari merito con la Casatese Merate) a quota 31, in piena zona playoff, vive un periodo ispirato a livello offensivo ma deve sicuramente migliorare nella fase difensiva. Rimanere in alto richiede un andamento lineare, approcciando una porzione di calendario particolarmente impegnativa. Da segnalare, nei giorni scorsi, il rinnovo di Cappelletti.

QUI CHIEVOVERONA

Il ChievoVerona occupa la seconda posizione (a pari merito col Brusaporto). 34 punti, -7 dalla vetta, 29 gol segnati che lo rendono (a pari merito con Folgore Caratese, Casatese Merate e proprio i rossoneri) il miglior attacco del torneo. Da metà dicembre siede in panchina il nuovo allenatore, Marco Didu, che ha dato una scossa dopo un periodo negativo. Nello scorso weekend è arrivato uno 0-0 casalingo, non di poco valore considerati l'avversario (Casatese Merate), la mole di gioco e le occasioni create. Clivensi forti, pericolosi e motivati, anche dopo il grande innesto di Douglas Costa.

DOVE VEDERE IL MILAN FUTURO IN TV

La gara sarà visibile in diretta collegandosi al canale YouTube del ChievoVerona. Da non perdere la copertura su Instagram, AC Milan Official App - dove nei giorni saranno visibili sia gli highlights che la differita integrale - e acmilan.com.

QUI SERIE D

Come arbitro è stato designato Salvatore Montevergine, della sezione di Ragusa. A completare l'organico gli assistenti-guardalinee Di Meglio e Nkenkeu Teulem.

La 20ª giornata si è aperta sabato con Scanzorosciate-CiseranoBergamo 1-0. Domenica alle 14.30, invece, spazio a Castellanzese-Folgore Caratese, Leon-Breno, Pavia-Oltrepò, Casatese Merate-Caldiero Terme, Varesina-Sondrio, Villa Valle-Brusaporto e Vogherese-Real Calepina; alle 18.00, poi, in campo i rossoneri.

La classifica provvisoria: Folgore Caratese 41; ChievoVerona e Brusaporto 34; Casatese Merate e MILAN FUTURO 31; CiseranoBergamo* e Villa Valle 30; Caldiero Terme e Breno 27; Castellanzese e Oltrepò (-1) 25; Leon 24; Real Calepina e Scanzorosciate* 21; Varesina 17; Pavia 15; Vogherese (-2) 11; Sondrio 10.

(* = una gara in più)