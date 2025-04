Milan Futuro, sfuma la salvezza diretta: saranno playout contro la SPAL

Al momento, il Milan Futuro mantiene un punto di vantaggio sugli estensi. Nell’ultima giornata di stagione regolare, i rossoneri ospiteranno al centro sportivo “Chinetti” la Vis Pesaro, formazione rivelazione che occupa la sesta posizione in zona playoff. La SPAL, invece, se la vedrà in casa contro il Gubbio, fresco vincitore contro il Milan Futuro.

Tutti i match decisivi andranno in scena domenica alle ore 16. Ai ragazzi di Oddo basterà una vittoria per assicurarsi il diritto di giocare il ritorno dei playout in casa. In caso di pareggio o sconfitta, invece, sarà necessario tenere d’occhio il risultato proveniente da Ferrara.