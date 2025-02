Milan Futuro beffato ancora: terza sconfitta di fila contro il Pescara per Bonera

L'avvio è a forti tinte rossonere, e dopo un'occasione per Magrassi la sblocchiamo dopo 6': Camarda riceve in profondità, stop a seguire col pallone portato sul destro e Plizzari battuto con un rasoterra. Per Francesco è il secondo gol in campionato, quarto stagionale contando anche la Coppa Italia . Gli ospiti provano a rispondere con la conclusione dal limite di Dagasso che, al 16', saggia i riflessi di Torriani . Al 18' un fallo di Coubis su Brosco porta a un rigore per il Pescara, trasformato da Bentivegna. Una rete che sblocca gli abruzzesi, più volte vicini al raddoppio soprattutto con l'ex di giornata Tonin. Il Milan Futuro prova a reagire con il tentativo di Quirini al 33', ma è una parentesi in un momento di controllo degli ospiti che però non sbloccano il punteggio, grazie anche a una bella chiusura di Coubis su Tonin al 41'.

Meno vibrante l'avvio di ripresa, ma il leit-motiv è lo stesso del primo tempo per i rossoneri. Prima Bartesaghi impegna dal limite Plizzari poi, sul corner conseguente, la sponda di Quirini vede l'ottimo inserimento di Coubis che ci riporta avanti al 56'. Il Milan Futuro gestisce bene, subendo poco - si segnala solo un tentativo inoffensivo di Pellacani al 58' - fino alle prime sostituzioni operate dai due allenatori. Torriani è reattivo al 66' sulla conclusione di Cangiano ma non riesce, quattro minuti più tardi, a dire di no al colpo di testa schiacciato di Brosco: è 2-2 al 70'. La partita cambia al 77', minuto in cui i rossoneri restano in 10 per il secondo giallo rimediato da Bartesaghi. In superiorità numerica il Pescara prende definitivamente controllo del match, non concedendo nulla e trovando il 3-2 all'87': altro calcio piazzato, colpo di testa di Lancini su cui Torriani non può arrivare. Fischio finale.