ULTIME NEWS – Dopo la Lega Pro, si va versa una conclusione definitiva anche della Serie A femminile. Troppi i costi richiesti dal protocollo sanitario (500mila euro a club) e non sostenibili dalla maggior parte delle società. In Consiglio Federale – come riporta il giornalista Nicolò Schira – chiederanno di ratificare la decisione. Il Milan Femminile nei giorni scorsi aveva già salutato una sua giocatrice: ecco di chi si tratta>>>

