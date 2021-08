Women’s Champions League – Dove vedere Zurigo-Milan in tv e streaming

Stasera, alle ore 20:00, si disputerà Zurigo-Milan, gara della Women's Champions League per le Rossonere di Maurizio Ganz. I dettagli

Questa sera, alle ore 20:00 , si disputerà Zurigo-Milan , primo turno della Women's Champions League per il Milan Femminile allenato da Maurizio Ganz . Il quale, come noto, debutterà nella massima competizione europea.

La partita, come annunciato dall'account ufficiale 'Twitter' del Milan, potrà essere vista in diretta e in esclusiva sull'app ufficiale di A.C. Milan e sul canale tematico del club rossonero, 'Milan TV'.