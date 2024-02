Viareggio Women’s Cup, il Milan trionfa ancora: ecco il report

Tanto equilibrio in avvio, con le rossonere costantemente in avanti alla ricerca del gol del vantaggio. Al 14' la prima grande occasione per la squadra di Zago: un'azione insistita termina con l'assist di Longobardi per Stokić. L'attaccante serba conclude ma trova il salvataggio sulla linea di Bauce, con Minnei che mette fuori sulla ribattuta. Al 26' bel filtrante di Cesarini per Longobardi, Cazzioli dice di no in uscita. Altra chance al 36' sugli sviluppi di un corner, con Zanini che taglia sul secondo palo e sfiora lo specchio con la sua conclusione. Il meritato vantaggio delle rossonere arriva a ridosso del duplice fischio, al 44': cross basso di Stokić, tocco rapace in area piccola di Longobardi per l'1-0.