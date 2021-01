Supercoppa Italiana Femminile, Mantovani: “Non mancherà lo spettacolo”

Supercoppa Italiana femminile, le parole di Mantovani

ULTIME NOTIZIE CALCIO FEMMINILE – Ludovica Mantovani, presidente delle FIGC femminile, ha parlato della Supercoppa Italiana che vede coinvolto anche il Milan. Le dichiarazioni: "Siamo emozionati e non vediamo l'ora di iniziare. Daremo vita a un torneo unico nel suo genere e siamo certi che lo spettacolo non mancherà. Quest'anno per colpa dell'emergenza sanitaria che stiamo attraversando abbiamo dovuto rivedere i nostri piani, cercando una formula che potesse dare prestigio alla competizione, ma che, allo stesso tempo, potesse mantenere dei diritti di scelta meritocratici. Lo scorso anno, infatti, non siamo riusciti a giocare la finale di Coppa Italia e quindi abbiamo deciso di creare un nuovo format ammettendo alla fase finale della Supercoppa i 4 Club meglio piazzati in campionato. Questa scelta crediamo che possa alzare il livello dello spettacolo e soprattutto, speriamo che possa coinvolgere un maggior numero di appassionati".