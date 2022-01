Supercoppa Italiana Femminile, Ganz: “Le mie guerriere daranno il massimo”

Maurizio Ganz, allenatore del Milan Femminile, ha parlato così alla vigilia della partita di Supercoppa Italiana contro la Roma

Maurizio Ganz, allenatore del Milan Femminile, ha parlato alla vigilia della partita di Supercoppa Italiana contro la Roma. Queste le dichiarazioni riportate dal sito della FIGC: "Le sfide con la Roma hanno sempre fatto vedere il bel calcio, sono stati incontri di alto livello, pieni di emozioni, siamo ansiosi di scendere in campo per dimostrare il valore del gruppo e delle mie guerriere. Sono certo che daranno il massimo e anche di più perché in palio c'è qualcosa di molto importante".