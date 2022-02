Serie A Femminile, Sassuolo-Milan: risultato e classifica | News

Questo pomeriggio è andato in scena Sassuolo-Milan Femminile: ecco il resoconto di com'è andato il match e la classifica aggiornata.

RISULTATO MILAN FEMMINILE

Un'occasione buttata per il Milan Femminile. Finisce 0-0 contro il Sassuolo. L'occasione era ghiotta e si è materializzata al 13' del primo tempo, quando le neroverdi sono rimaste in dieci. Quasi una partita intera in inferiorità numerica. In caso di successo le rossonere avrebbero agganciato proprio il Sassuolo al secondo posto, ma così non è stato. Troppo poche le occasioni create, nessuna davvero nitida. Il Sassuolo gestisce e quando attacca lo fa bene. Milan troppo fumoso.