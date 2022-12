Serie A Femminile, Sassuolo-Milan 0-1: il commento e la classifica | News

Termina con una vittoria il 2022 del Milan femminile. Le ragazze di Maurizio Ganz hanno battuto il Sassuolo allo Stadio 'Ricci' 1-0 grazie ad un gol segnato al primo minuto da Kosovare Asllani. L'attaccante svedese ha finalizzato il bel cross di Mascarello dalla trequarti anticipando il portiere in uscita. Non è stata una partita entusiasmante, specialmente nel primo tempo. Il Sassuolo ha provato con un paio di tiri deboli, mentre la prima vera occasione da gol (rete a parte) del Milan risale al 26esimo quando Piemonte stava per sorprendere Lonni con un tiro dalla distanza. Al 39esimo Goldoni impegna Giuliani , che blocca un suo colpo di testa su azione da calcio d'angolo, mentre sul finale di primo tempo Piemonte ha provato ad impensierire Lonni sul primo palo, ma la sfera è terminata all'esterno della rete.

Seconda frazione di gioco che vede il Sassuolo entrare in campo con uno spirito diverso. Al 48esimo è ghiotta l'occasione per Clelland, che approfitta di un errore in uscita di Fusetti: il suo tiro sul secondo palo finisce di pochissimo fuori. Altre due occasioni per le padroni di casa nel giro di un minuto. Al 54esimo Monterubbiano tira centrale, mentre un minuto più tardi, sola davanti a Giuliani, calcia a lato. Girandola di cambi da una parte e dall'altra, quando al 70esimo si rifà vivo in avanti il Milan. Un innocuo cross dalla destra di Soffia a momenti sorprendeva Lonni, ma la palla colpisce la parte alta della traversa. Il Milan chiude il match in crescendo, e infatti si contano tre occasioni da gol. Al 78esimo un tiro-cross di Thrige esce fuori di poco alla sinistra di Lonni, mentre all'83esimo Piemonte tenta il tiro dalla distanza che esce fuori di poco. All'88esimo, ultimo squillo rossonero ancora con Piemonte: tutta sola, non riesce a finalizzare calciando a lato di Lonni.