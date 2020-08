ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Una vittoria che non ammette repliche. Il Milan Femminile ha spazzato via il San Marino, vincendo per 5-0 grazie al gol di Agard e alle doppiette di Dowie e Grimshaw. Secondo successo in due partite dunque per le ragazze di Maurizio Ganz che si godono la vetta della classifica. Vi siete persi i gol del match? Ecco il video:

