Calciomercato – Tonali, il Milan vuole chiudere entro 48 ore

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Ormai non ci sono più dubbi: Sandro Tonali è il grande obiettivo del Milan per il centrocampo. Dopo il forte interesse dell’Inter, i nerazzurri si sono defilati nella corsa al classe 2000 perché puntano a profili di esperienza. Uno scenario che ha permesso l’inserimento dei rossoneri, molto più convinti adesso di arrivare al numero 4 del Brescia. Secondo quanto riferisce ‘Il Corriere della Sera’ il fondo Elliott ha dato l’ok al trasferimento: l’offerta è di 10 milioni di euro per il prestito oneroso con un diritto di riscatto fissato a 25 milioni. Già trovato l’accordo economico con il giocatore sulla base di un contratto di 2,2 milioni più bonus.

