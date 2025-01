Serie A Femminile: Sampdoria-Milan 2-2: Piga eroina rossonera, pareggio strappato all’ultimo

La sfortuna, però, ha colpito ancora: Karczewska, protagonista nel primo gol, ha colpito il palo al 90’ con un tiro da posizione ravvicinata, sfiorando il gol della clamorosa rimonta. Ma la perseveranza delle rossonere è stata premiata, e proprio al 90’ Piga ha capitalizzato un assist in mezzo all’area per segnare il gol del pareggio che ha mandato in delirio la panchina milanista.

La partita, nonostante il deludente avvio, ha evidenziato la forza di reazione del Milan, che ha avuto il merito di non arrendersi mai, cercando di fare la partita anche nei momenti più difficili. In particolare, il gol del pareggio di Piga ha dato nuova speranza per il proseguimento della stagione, dimostrando che la squadra è capace di rispondere anche nelle situazioni più critiche.

Il Milan, quindi, porta a casa un punto importantissimo, che potrebbe rivelarsi fondamentale per la corsa verso la parte alta della classifica, nonostante la difficile partenza. Il prossimo impegno sarà un’occasione da non perdere per migliorare il rendimento e ottenere una vittoria che possa consolidare il cammino delle rossonere in campionato.