Serie A Femminile: Sampdoria-Milan, la preview del match

La Sampdoria, fanalino di coda, sta ormai costantemente attraversando un periodo complesso. Nell'ultima di campionato le blucerchiate hanno subito una sconfitta per 3-0 contro la Juventus , risultato che si inserisce in una serie di partite negative, con la squadra senza nessun successo all'appello, peggior attacco (al pari del Napoli) e peggior difesa. Pur senza particolari obiettivi, la formazione di Castiglione è ancora impegnata a provare a invertire la rotta e a cercare punti preziosi.

In Italia verrà trasmessa in diretta TV da DAZN alle 12.30. Da non perdere la copertura sull'account Instagram delle rossonere, su acmilan.com e AC Milan Official App dove, dal giorno successivo, sarà disponibile - on demand - anche la differita integrale.