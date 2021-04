Serie A femminile, Roma-Milan: formazioni e dove vederla | News

Sabato alle 15 il Milan farà tappa al Tre Fontane nella capitale. Sul percorso verso l’Europa della squadra di mister Ganz si presenta la Roma di Betty Bavagnoli, mentre il Sassuolo sarà impegnato con il Verona.

All.: Elisabetta Bavagnoli

All.: Maurizio Ganz

Alle 15 del sabato di Serie A femminile andrà in scena la gara di cartello della 19° giornata. Infatti, nella capitale andrà in scena un Roma-Milan dal sapore unico, uno scontro tra titani che si sarebbe tranquillamente potuto svolgere nel Colosseo, a qualche fermata di metro dal Tre Fontane. Le guerriere di Ganz si giocano l’accesso alla prossima Champions League, traguardo tranquillamente alla portata ma non ancora matematico. L’appuntamento è prestigioso, e i gladiatori giallorossi attaccheranno le rivali con il coltello fra i denti e la fame di chi vuole dimostrare di essere più forte. Chi la spunterà lo scopriremo solo vivendo, dopo esserci goduti questo spettacolo.